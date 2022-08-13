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Haberler Galeri Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

Kadir İnanır magazincilere yakalandı Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır bir süre önce sağlık problemleri sebebiyle oldukça zorlu günler geçirmişti. 72 yaşında usta oyuncu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırılmış ve sıkıntılı günler geçirip, ardından iyileşmişti. Ameliyattan toparlanmaya çalışan efsane jön geçen gün kameralara takıldı. İnanır'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:25
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Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla Ortaca'da aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı belirlenmişti. Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından iyileşti.

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Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

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Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

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Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!

GÜNLER SONRA TABURCU OLDU

22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti.