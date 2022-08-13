13 Ağustos 2022, Cumartesi
Kadir İnanır kameralara takıldı! Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini korkuttu!
Kadir İnanır magazincilere yakalandı Türk sinemasının efsane oyuncularından Kadir İnanır bir süre önce sağlık problemleri sebebiyle oldukça zorlu günler geçirmişti. 72 yaşında usta oyuncu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırılmış ve sıkıntılı günler geçirip, ardından iyileşmişti. Ameliyattan toparlanmaya çalışan efsane jön geçen gün kameralara takıldı. İnanır'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:25
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