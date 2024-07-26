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Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den duygusal açıklama!

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok projeye imzasını atan Neslihan Atagül, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Kara sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle hafızalara kazınan Atagül, sergilediği oyunculuk performansı ile seyirciyi adeta mest etmişti. Meslektaşı Kadir Doğulu ile 8 yıl önce nikah masasına oturan başarılı oyuncu, magazin dünyasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün samimi bir açıklamada bulundu. Sevenleri bu açıklamanın ardından Neslihan Atagül'e övgüler yağdırdı. İşte Neslihan Atagül'ün açıklaması...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:27
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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’den duygusal açıklama!

Neslihan Atagül, Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle akıllarda yer edinmişti.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’den duygusal açıklama!

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen ünlü oyuncu, en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’den duygusal açıklama!

Neslihan Atagül, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Kadir Doğulu ile ilişkisi ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’den duygusal açıklama!

Daha önce boşanmanın eşiğine gelen ünlü çift evliliklerine ikinci şans vermişti.

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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’den duygusal açıklama!

Neslihan Atagül geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu.