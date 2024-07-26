Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den duygusal açıklama!

Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı gibi birçok projeye imzasını atan Neslihan Atagül, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Kara sevda dizisinde canlandırdığı Nihan karakteriyle hafızalara kazınan Atagül, sergilediği oyunculuk performansı ile seyirciyi adeta mest etmişti. Meslektaşı Kadir Doğulu ile 8 yıl önce nikah masasına oturan başarılı oyuncu, magazin dünyasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün samimi bir açıklamada bulundu. Sevenleri bu açıklamanın ardından Neslihan Atagül'e övgüler yağdırdı. İşte Neslihan Atagül'ün açıklaması...