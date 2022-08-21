21 Ağustos 2022, Pazar
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt
2016'da meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Neslihan Atagül, 30. yaşına girdi. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü "Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel günlere götürüyor, hep böyleydi hep böyle olsun. İyi ki doğdun" ifadeleriyle kutladı. Öte yandan çiftin sevenleri bebek müjdesi beklerken Neslihan Atagül'den bebek sorularına yanıt geldi. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 21.08.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 18:51
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