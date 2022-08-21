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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

2016'da meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Neslihan Atagül, 30. yaşına girdi. Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün doğum gününü "Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel günlere götürüyor, hep böyleydi hep böyle olsun. İyi ki doğdun" ifadeleriyle kutladı. Öte yandan çiftin sevenleri bebek müjdesi beklerken Neslihan Atagül'den bebek sorularına yanıt geldi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.08.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 18:51
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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

Kendisi gibi oyunculuk yapan Neslihan Atagül ile mutlu evliliği devam eden Kadir Doğulu, eşinin 30. yaş gününe özel yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

"HER YENİ YAŞIN BİZİ DAHA DEĞERLİ VE GÜZEL GÜNLERE GÖTÜRÜYOR"

Atagül'ün fotoğrafını yayınlayan Doğulu, gönderisine "Her yeni yaşın bizi daha değerli ve güzel günlere götürüyor, hep böyleydi hep böyle olsun. İyi ki doğdun." ifadelerini notunu düştü.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

Atagül de eşinin paylaşımına "Sevgilim..." sözleriyle karşılık verdi.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

UFUKTA BEBEK Mİ VAR?

Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusuna "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." yanıtını vermişti.

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Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e aşk dolu doğum günü mesajı! Bebek mi geliyor! Neslihan Atagül’den çocuk sorusuna yanıt

"ONUN HAYATIMDA OLUŞU MUAZZAM BİR HEDİYE!"

Haziran ayında Doğulu ile 8. evlilik yıl dönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu da yöneltilmişti.

Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." açıklamasını yapmıştı.