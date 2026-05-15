CANLI YAYIN

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sosyal medyada genellikle Neslihan Atagül'ün paylaşımlarıyla gündeme gelen minik Aziz, bu kez babası Kadir Doğulu'nun kadrajına takıldı. Ünlü oyuncunun, "Her zaman yüzümü gülümseten" notuyla paylaştığı duygu dolu kareler, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 1

Fatih Harbiye dizisinin setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikah masasına taşıyan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Mart ayında kucaklarına aldıkları oğulları Aziz ile hayatları tamamen değişen ünlü çiftten, hayranlarını gülümseten yeni bir paylaşım geldi.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 2

Neslihan Atagül'ün sık sık oğluyla paylaştığı sevgi dolu karelerin ardından, bu kez baba Kadir Doğulu sessizliğini bozdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ancak özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Doğulu, minik Aziz ile eğlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 3

BABA-OĞULUN DUYGUSAL ANLARI

Ekranlardan bir süredir uzak olan ve vaktinin tamamını ailesine ayıran Kadir Doğulu, oğluyla çekilen fotoğraflarının altına düştüğü notla duygularını dile getirdi.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 4

Ünlü oyuncu, Aziz ile olan karelerini "Her zaman yüzümü gülümseten" notuyla paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, ikilinin hayranları tarafından "En güzel tablo" ve "Maşallah" yorumları yağdı.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 5

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çekirdek aile halleri, magazin dünyasında "yılın en tatlı paylaşımları" arasında yerini aldı.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 6

SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE GİDEN YOL

İkili, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı eserinden uyarlanan "Fatih Harbiye" dizisinin başrollerini paylaşırken tanıştılar. Dizide "Neriman" ve "Macit" karakterlerini canlandıran oyuncuların kamera karşısındaki uyumu, kısa sürede gerçek hayata da taşındı. Neslihan Atagül, ilişkilerinin başlangıcına dair verdiği bir röportajda ilginç bir detayı paylaşmıştı.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 7

Kadir Doğulu'nun ilgisini çekmek için o dönem Doğulu'nun gittiği spor salonuna kayıt olduğunu ancak orada karşılaştıklarında onu görmezden gelme taktiği uyguladığını belirtmişti. Bu strateji işe yaramış olacak ki, ikilinin arkadaşlığı bir süre sonra ciddi bir ilişkiye dönüştü.

Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten" 8

Yaklaşık üç yıl süren birlikteliklerinin ardından, ünlü çift 8 Temmuz 2016 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Türk magazin dünyasının en çok takip edilen çiftlerinden biri olan ikili, o günden bu yana mutlu evliliklerini sürdürüyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin