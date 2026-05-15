Kadir Doğulu'dan 'Aziz'li kareler: "Her zaman yüzümü gülümseten"

SET ARKADAŞLIĞINDAN EVLİLİĞE GİDEN YOL İkili, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı eserinden uyarlanan "Fatih Harbiye" dizisinin başrollerini paylaşırken tanıştılar. Dizide "Neriman" ve "Macit" karakterlerini canlandıran oyuncuların kamera karşısındaki uyumu, kısa sürede gerçek hayata da taşındı. Neslihan Atagül, ilişkilerinin başlangıcına dair verdiği bir röportajda ilginç bir detayı paylaşmıştı.

Kadir Doğulu'nun ilgisini çekmek için o dönem Doğulu'nun gittiği spor salonuna kayıt olduğunu ancak orada karşılaştıklarında onu görmezden gelme taktiği uyguladığını belirtmişti. Bu strateji işe yaramış olacak ki, ikilinin arkadaşlığı bir süre sonra ciddi bir ilişkiye dönüştü.

Yaklaşık üç yıl süren birlikteliklerinin ardından, ünlü çift 8 Temmuz 2016 tarihinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Türk magazin dünyasının en çok takip edilen çiftlerinden biri olan ikili, o günden bu yana mutlu evliliklerini sürdürüyor.