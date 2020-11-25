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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise koronavirüse yakalandı! Apar topar… Kaan Yıldırım’la aşk yaşayan Hadise koronavirüse yakalandı! Apar topar…
Kaan Yıldırım'la yılın aşkına imza atan Hadise, karantina döneminin tamamını sevgilisinin yanında geçirmişti. Salgının başından beri kurallara dikkat eden Hadise'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Şüphelenip yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Hadise, hemen sevgilisinin yanından ayrılıp İstinye'deki evine geçti.
Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 09:22
Kaan Yıldrım'la yaşadığı aşkla bu yıla damgasını vuran Hadise, salgın nedeniyle konserlerine ara vermiş ve vaktinin tamamını sevgilisiyle geçirmeye başlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salgının başından beri tüm kurallara uyduğu görülen Hadise'nin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Durumundan şüphelenip test yaptıran şarkıcının sonucu pozitif çıkınca hemen sevgilisinin yanından ayrıldı.
İstiye'de bulunan evine geçen Hadise'nin kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.
Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.