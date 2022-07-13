Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Hadise ile ayrılığının ardından adı pek çok isimle anılan Kaan Yıldırım, son dönemde işlerinden çok özel hayatıyla adından söz ettirdi. Hande Erçel'le yaşadığı kısa süreli aşkın ardından Pınar Deniz'le birlikte olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncu, gündeme oturdu. Yakın takibe alınan Yıldırım'ın eski eşi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kaan Yıldırım'ın eski eşi...