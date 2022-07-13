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Haberler Galeri Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Hadise ile ayrılığının ardından adı pek çok isimle anılan Kaan Yıldırım, son dönemde işlerinden çok özel hayatıyla adından söz ettirdi. Hande Erçel'le yaşadığı kısa süreli aşkın ardından Pınar Deniz'le birlikte olduğu iddia edilen yakışıklı oyuncu, gündeme oturdu. Yakın takibe alınan Yıldırım'ın eski eşi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Kaan Yıldırım'ın eski eşi...

Giriş Tarihi: 13.07.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022 12:42
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Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Son dönemde kariyerinden çok aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, Hande Erçel'in ardından Pınar Deniz'le birliktelik yaşadığı iddiasıyla olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

Peş peşe gelen aşk haberleriyle dikkatleri üzerine çeken Yıldırım'ın eski eşi herkesi şoke etti.

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Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

İşte Kaan Yıldırım başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

HADİSE – SİNAN AKÇIL

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Kaan Yıldırım’ın eski eşini gören şaştı kaldı! Kendisinden daha ünlü çıktı

HANDE ERÇEL - KEREM BÜRSİN