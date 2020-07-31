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Haberler Galeri Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Yılın aşkı olarak magazin dünyasını sallayan Kaan Yıldırım ve Hadise'den ilk fotoğraf geldi. Kaan Yıldırım, tatile gittiği sevgilisi Hadise ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İki ünlü ismin hayranları sosyal medyayı sallarken, Kaan Yıldırım ve Hadise'nin fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı. İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk fotoğrafı.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 00:14
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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, aylar sonra birlikte fotoğraflarını paylaştı. Uzun bir süredir birlikte olan Kaan Yıldırım ve Hadise'nin birlikte paylaşımı olmamasına sevenleri adeta isyan etmişti. Birlikte tatile çıkan Kaan Yıldırım-Hadise çiftinden ilk fotoğraf geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Yılın aşkı olarak magazin dünyasını sallayan Kaan Yıldırım ve Hadise'den ilk fotoğraf geldi. Kaan Yıldırım, tatile gittiği sevgilisi Hadise ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İki ünlü ismin hayranları sosyal medyayı sallarken, Kaan Yıldırım ve Hadise'nin fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı.

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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk fotoğrafı.

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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Kaan Yıldırım'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım...

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Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

ÖZGÜR OZAN