Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk kez fotoğraf paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk pozu

Yılın aşkı olarak magazin dünyasını sallayan Kaan Yıldırım ve Hadise'den ilk fotoğraf geldi. Kaan Yıldırım, tatile gittiği sevgilisi Hadise ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İki ünlü ismin hayranları sosyal medyayı sallarken, Kaan Yıldırım ve Hadise'nin fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı. İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'nin aşk fotoğrafı.