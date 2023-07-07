Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik evlendik döndük

Kaan Urgancıoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Burcu Denizer ile 21 Haziran'da Atina'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu ilk kez konuştu. Ailesi ve arkadaşlarına da sürpriz olduğunu söyleyen oyuncu, "Aslında bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. Hazır yanımızda elbise varken 'Hadi evlenelim' dedik. Bir çılgınlık yaptık" diye konuştu.