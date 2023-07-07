07 Temmuz 2023, Cuma
Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik evlendik döndük
Kaan Urgancıoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Burcu Denizer ile 21 Haziran'da Atina'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu ilk kez konuştu. Ailesi ve arkadaşlarına da sürpriz olduğunu söyleyen oyuncu, "Aslında bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. Hazır yanımızda elbise varken 'Hadi evlenelim' dedik. Bir çılgınlık yaptık" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:21
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