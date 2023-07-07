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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik evlendik döndük

Kaan Urgancıoğlu, iki yıldır aşk yaşadığı Burcu Denizer ile 21 Haziran'da Atina'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Urgancıoğlu ilk kez konuştu. Ailesi ve arkadaşlarına da sürpriz olduğunu söyleyen oyuncu, "Aslında bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. Hazır yanımızda elbise varken 'Hadi evlenelim' dedik. Bir çılgınlık yaptık" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:21
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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik, evlendik döndük

Kaan Urgancıoğlu 15 gün önce Burcu Denizer ile Yunanistan'da Türk Konsolosluğu'nda evlenmişti.

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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik, evlendik döndük

"AİLEM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Urgancıoğlu "Ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim."

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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik, evlendik döndük

"Onay alınca bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten."

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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik, evlendik döndük

"Ailemiz ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapacağız" dedi.

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Kaan Urgancıoğlu’ndan evlilik açıklaması: Düğüne gittik, evlendik döndük

Başka bir düğün için gittikleri Yunanistan'da ani bir karar alarak Burcu Denizer ile nikah masasına oturan Urgancıoğlu "Evlilik teklifimi daha önceden yapmıştım. Düğün hiç bize göre değil."