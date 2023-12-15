15 Aralık 2023, Cuma
Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı
Kaan Urgancıoğlu yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Burcu Denizer ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede bebek müjdesi gelen çift, 8 Aralık'ta oğulları Ardıç'ı kucağına aldı. İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu, minik oğluyla paylaşımda bulundu. İşte Kaan Urgancıoğlu ve oğlu Ardıç'ın o karesi...
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:46
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