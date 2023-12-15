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Haberler Galeri Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Kaan Urgancıoğlu yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Burcu Denizer ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede bebek müjdesi gelen çift, 8 Aralık'ta oğulları Ardıç'ı kucağına aldı. İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu, minik oğluyla paylaşımda bulundu. İşte Kaan Urgancıoğlu ve oğlu Ardıç'ın o karesi...

Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 11:46
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Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz Haziran ayında Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

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Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Sessiz sedasız evlenen ikiliden kısa süre sonra ise bebek müjdesi geldi.

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Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Ünlü çift, 8 Aralık'ta ise Ardıç adını verdikleri oğullarına kavuşarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

Hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, eşi ve oğlunun iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

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Kaan Urgancıoğlu ve Ardıç’tan baba oğul pozu! İlk kez paylaştı

"Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim."