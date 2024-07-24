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Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray'a hayat veren Kaan Taşaner hakkında çıkan bilgi duyanları şoke etti. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar, annesinin de ünlü duyunca şaştı kaldı. Taşaner, meğer annesiyle aynı dizideymiş. İşte Kaan Taşaner'in annesi ve rol aldıkları dizi...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 09:49 Güncelleme: 24.07.2024 09:49
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Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolleri paylaştığı dizi, konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor.

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Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Özellikle dizinin kadrosuna sonradan katılan ve Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oluyor.

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Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul ve Başım Belada gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu, yer aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı Giray'ı canlandran Kaan Taşaner, bu kez de annesiyle gündem oldu. Tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğlu olan Kaan, annesiyle aynı dizide rol alarak izleyicileri şaşırttı.

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Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı...

İlk olarak, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Halide karakteriyle izleyici ile buluşan oyuncu, oğluyla birlikte aynı dizide rol almış.