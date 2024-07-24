Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Anne-oğul birlikte oynamış! Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde Giray'a hayat veren Kaan Taşaner hakkında çıkan bilgi duyanları şoke etti. Yakışıklı oyuncu hakkında araştırma yapanlar, annesinin de ünlü duyunca şaştı kaldı. Taşaner, meğer annesiyle aynı dizideymiş. İşte Kaan Taşaner'in annesi ve rol aldıkları dizi...