05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile özdeşleşen montun sırrı ortaya çıktı. Şarkıcının 2916'dan beri yaz kış üzerinden çıkarmadığı kapüşonlu sarı montunu eski eşi Seçkin Piriler'in aldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına konuk olan Piriler, "O montu 8-9 sene önce Kaan'a ben almıştım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:45
  • 1
  • 6
Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze'nin yaz kış üzerinden çıkarmadığı yeşil montunun nereden geldiği belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

Survivor 2023'e katıldıktan 2 hafta sonra açlığa dayanamayarak dönen Seçkin Piriler, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Piriler, Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montu kendisinin aldığını söyledi.

  • 3
  • 6
Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

"YEŞİL PARKAYI KAAN'A BEN ALMIŞTIM"

Sunucuların "Sen Survivor'dayken her şey değişti ama sadece Kaan'ın montu değişmedi" demesi üzerine konuşan Piriler, "O yeşil parkayı Kaan'a ben almıştım. 8-9 sene önce almıştım. Kimin aldığının ve ne olacağının bir önemi yok. Görünce bir şey hissetmiyorum nötrüm. Kaan bana bir şey alsaydı ve çok sevmiş olsaydım anlam yüklemeden giyerdim" dedi.

  • 4
  • 6
Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

"KAAN, SURVIVOR'A GİDECEĞİMİ SÖYLEYİNCE BAŞARILAR DİLEMEDİ"

Yarışmaya katılmadan önce olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Kaan Tangöze ile konuştuğunu söyleyen Seçkin Piriler, "Ben Survivor'a giderken Kaan'la konuştum. Küçük oğlum babasında, büyük oğlum da babaannesinde kalmayı tercih etti. Kaan, Survivor'a gideceğimi öğrenince bir şey söylemedi. Başarılar da dilemedi" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 6
Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki erkek çocukları olan Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze, 2016 yılında ihanet yüzünden boşanmıştı.