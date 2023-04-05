05 Nisan 2023, Çarşamba
Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile özdeşleşen montun sırrı ortaya çıktı. Şarkıcının 2916'dan beri yaz kış üzerinden çıkarmadığı kapüşonlu sarı montunu eski eşi Seçkin Piriler'in aldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına konuk olan Piriler, "O montu 8-9 sene önce Kaan'a ben almıştım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:45
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