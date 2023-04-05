Kaan Tangöze’nin üzerinden çıkarmadığı montun sırrı ortaya çıktı! Eski eşi Seçkin Piriler açıkladı: Ben almıştım

"YEŞİL PARKAYI KAAN'A BEN ALMIŞTIM"

Sunucuların "Sen Survivor'dayken her şey değişti ama sadece Kaan'ın montu değişmedi" demesi üzerine konuşan Piriler, "O yeşil parkayı Kaan'a ben almıştım. 8-9 sene önce almıştım. Kimin aldığının ve ne olacağının bir önemi yok. Görünce bir şey hissetmiyorum nötrüm. Kaan bana bir şey alsaydı ve çok sevmiş olsaydım anlam yüklemeden giyerdim" dedi.