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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı
Hollywood'un en olaylı boşanmalarından birini yaşayan Johynny Depp ve Amber Heard arasındaki ihanet davasında ikinci duruşma görüldü. İkili arasında yaşanan olaylar ortaya çıkmaya devam ederken Amber Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemeye çıktı. Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu ve ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladığını ifade etti.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:55
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