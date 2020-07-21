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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Hollywood'un en olaylı boşanmalarından birini yaşayan Johynny Depp ve Amber Heard arasındaki ihanet davasında ikinci duruşma görüldü. İkili arasında yaşanan olaylar ortaya çıkmaya devam ederken Amber Heard dün ilk kez tanık sıfatıyla mahkemeye çıktı. Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu ve ünlülerle yasak aşk yaşamakla suçladığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 16:55
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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Olaylı boşanma sonrası birbirleri hakkında skandal açıklamalarda bulunan Johnny Depp ve Amber Heard'ün yaşadığı evliklerinden kirli çamaşırlar ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in, eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını gündeme taşırken kendisi hakkında, 'eşini döven biri' olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine açtığı davada, Amber Heard ilk kez tanık sıfatıyla ifade verdi.

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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Johnny Depp, eski eşinin kendisine yönelttiği şiddet iddialarını reddederken; Amber Heard ise, Depp'in evlilikleri süresince kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Heard, mahkeme ifadesinde Depp hakkında, "Her erkek aktörün benimle yatmaya çalıştığı veya onlarla bir ilişkim olduğu konusunda ısrar eder, insanlara böyle anlatır ve her şeyi bildiği konusunda inat ederdi" dedi.

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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Amber Heard, ayrıca, "Telefonumu alıp, birinin ona bir ilişki yaşadığımı söylediğini belirterek beni yakalamaya çalışırdı ve gerçekten yapmadığım halde bilgileri kanıtlamış gibi davranırdı" diye konuştu.

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Johnny Depp ve Amber Heard davasında ikinci perde: Beni hep yasak aşk yaşamakla suçladı

Depp'in, kendisini pek çok rol arkadaşıyla ilişki yaşamakla suçladığını söyleyen Heard, bu isimleri; Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy-Bob Thornton, Channing Tatum'un yanı sıra Kelly Garner gibi kadın oyuncular olarak sıraladı.