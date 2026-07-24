Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündemde. Peki Jennifer Boyner kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilenler... 2 AĞUSTOS 2000'DE İSTANBUL'DA DOĞDU Jennifer Boyner, 2 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Nijerya, anne tarafından ise Türk kökenli olan oyuncu, çok kültürlü bir ailede büyüdü. Anne ve babası İstanbul'da tanışarak evlendi.

ALTI KARDEŞLİ BİR AİLENİN ÜYESİ Kalabalık bir ailede yetişen Jennifer Boyner'in altı kardeşi bulunuyor. Kardeşlerinden Jordan Boyner de oyunculuk yaptı ve Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin çocukluk dönemini canlandırdı. OYUNCULUĞA 5 YAŞINDA BAŞLADI Jennifer Boyner, henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesine ulaştı.