Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi
Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle tanınan oyuncu Jennifer Boyner, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldı. Romantik teklife "Evet" yanıtını veren Boyner, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Geçirdiği değişimle zaman zaman magazin dünyasında adından söz ettiren oyuncu, uzun süredir şarkıcı Can Alaosman ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, birlikte çıktıkları tatilde önemli bir karar aldı.
SİHİRLİ ANNEM'İN TOPRAK'I EVLENİYOR
Can Alaosman, tatil sırasında sevgilisi Jennifer Boyner'e sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Hiç beklemediği anda aldığı teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Boyner, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.
Jennifer Boyner, o romantik anları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.
Çiftin mutlu haberine yakın dostları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş da kayıtsız kalmadı. Ünlü isimler, yaptıkları yorumlarla hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.