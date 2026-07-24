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Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Toprak' karakteriyle tanınan oyuncu Jennifer Boyner, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Can Alaosman'dan evlilik teklifi aldı. Romantik teklife "Evet" yanıtını veren Boyner, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 1

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 2

Geçirdiği değişimle zaman zaman magazin dünyasında adından söz ettiren oyuncu, uzun süredir şarkıcı Can Alaosman ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, birlikte çıktıkları tatilde önemli bir karar aldı.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 3

SİHİRLİ ANNEM'İN TOPRAK'I EVLENİYOR

Can Alaosman, tatil sırasında sevgilisi Jennifer Boyner'e sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Hiç beklemediği anda aldığı teklif karşısında büyük mutluluk yaşayan Boyner, "Evet" diyerek sevgilisine sarıldı.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 4

Jennifer Boyner, o romantik anları sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarıyla mutluluğunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 5

Çiftin mutlu haberine yakın dostları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş da kayıtsız kalmadı. Ünlü isimler, yaptıkları yorumlarla hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 6

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Toprak karakteriyle hafızalara kazınan Jennifer Boyner, oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündemde. Peki Jennifer Boyner kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilenler...

2 AĞUSTOS 2000'DE İSTANBUL'DA DOĞDU

Jennifer Boyner, 2 Ağustos 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Nijerya, anne tarafından ise Türk kökenli olan oyuncu, çok kültürlü bir ailede büyüdü. Anne ve babası İstanbul'da tanışarak evlendi.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 7

ALTI KARDEŞLİ BİR AİLENİN ÜYESİ

Kalabalık bir ailede yetişen Jennifer Boyner'in altı kardeşi bulunuyor. Kardeşlerinden Jordan Boyner de oyunculuk yaptı ve Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterinin çocukluk dönemini canlandırdı.

OYUNCULUĞA 5 YAŞINDA BAŞLADI

Jennifer Boyner, henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçerek oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Toprak karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı ve çocuk yaşta büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Jennifer Boyner'den evlilik müjdesi! "Evet" dedi 8

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayan Boyner, akademik olarak da oyunculuk alanında kendini geliştirdi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Jennifer Boyner bugüne kadar birçok projede yer aldı. Rol aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Sihirli Annem (2005) – Toprak
Hepsi 1 (2007)
Özgür Dünya (2019)

SOSYAL MEDYADA DA AKTİF

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya içerikleri de üreten Jennifer Boyner, Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine sahip. Günlük yaşamından kesitler ve iş birliklerini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Son olarak uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Can Alaosmandan aldığı evlilik teklifiyle gündeme gelen Jennifer Boyner, paylaştığı romantik karelerle hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı aldı.

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