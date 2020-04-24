Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya çapında 190 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını bu kez Japonya'nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae'nin ölümüne sebep oldu. Menajerlik ajansı tarafından açıklamaya göre, 6 Nisan'da durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun bir süredir kemoterapi gördüğü açıklandı.