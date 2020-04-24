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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya çapında 190 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını bu kez Japonya'nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae'nin ölümüne sebep oldu. Menajerlik ajansı tarafından açıklamaya göre, 6 Nisan'da durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun bir süredir kemoterapi gördüğü açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:56
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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

63 yaşındaki oyuncu Kumiko Okae, Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada, Okae'nin 3 Nisan'da ateş belirtisi gösterdiği 6 Nisan'da ise durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs testi pozitif çıkan Okae'nin virüsün neden olduğu zatürre nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçen yılın sonunda erken evre göğüs kanseri nedeniyle bıçak altına yattığı öğrenilen oyuncunun, Şubat ortasına kadar kemoterapi tedavisi gördüğü biliniyordu.

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Japonya’nın sevilen oyuncusu Kumikı Okae koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Okae'nin bu süreçte zayıflayan bağışıklık sisteminin, ölümünde rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.