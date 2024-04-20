İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, her adımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi sonunda ortaya çıktı!