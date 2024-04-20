20 Nisan 2024, Cumartesi
İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, her adımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi sonunda ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:52
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