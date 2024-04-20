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Haberler Galeri İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, her adımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Daha önce sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. 9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi sonunda ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:52
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İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve her röportajında aile vurgusu yapan İzzet Yıldızhan, eşiyle ilk kez objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı ve eşinin kareleri, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Eşiyle kamera karşısına geçmeyen ve sosyal medyada fotoğrafını yayınlamayan sanatçının, eşi ile katıldığı davette fotoğrafı ortaya çıktı. Aile vurgusuna her röportajında önem veren Yıldızhan'ın eşini görenler gözlerine inanamadı.

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İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

Sahnelerinin yanı sıra iş dünyasında da başarısıyla gündeme gelen sanatçı, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösteriyor.

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İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

İşte başta İzzet Yıldızhan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri...

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İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı! Gözlerden uzak tutuyordu! İşte o fotoğraf...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL