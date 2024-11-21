İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Sezonu kapatan ve milli aranın başlamasıyla Arjantin'e giden Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wanda Nara'nın evine giderek kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Nara ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Icardi, Nara'nın yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.