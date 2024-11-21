21 Kasım 2024, Perşembe
İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara'nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nara'nın evinde kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Icardi'nin yayınladığı video, sosyal medyaya damga vurdu. Makyajsız ve filtresiz haliyle dillere düşen Wanda Nara, usta sanatçı İzzet Altınmeşe'ye benzetildi.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:28