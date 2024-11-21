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İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara'nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Nara'nın evinde kendisini rahatsız ettiğini iddia eden Icardi'nin yayınladığı video, sosyal medyaya damga vurdu. Makyajsız ve filtresiz haliyle dillere düşen Wanda Nara, usta sanatçı İzzet Altınmeşe'ye benzetildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:28
İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, bir süredir evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılarla ve boşanma süreciyle gündemde... Son olarak, Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Sezonu kapatan ve milli aranın başlamasıyla Arjantin'e giden Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wanda Nara'nın evine giderek kendisini taciz ettiğini iddia etti.

Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Nara ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Icardi, Nara'nın yer aldığı paylaşıma, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" notunu düştü.

İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Icardi, daha sonra Nara'nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları 1 saat sonra sildi. Bunun üzerine Nara, sosyal medya hesabından yaşananları yalanlayan bir paylaşım yaptı.

İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

"YALNIZ DEĞİLDİM"

Nara, bavulunu topladığı ve yanında birinin bulunduğu bir video paylaşarak, "Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim" açıklamasını yaptı.

İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU

Icardi'nin paylaşımındaki Nara'nın makyajsız halleri dikkatlerden kaçmadı.

İzzet Altınmeşe sandılar! Wanda Nara’nın makyajsız hali sosyal medyayı salladı

Görenlerin tanımakta zorluk çektiği Nara, sosyal medyada ünlü usta sanatçı İzzet Altınmeşe'ye benzetildi.

Yorumlar ise hızlıca yayıldı ve birçok 'X' kullanıcısı bu benzerliği dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, Nara'nın görüntüsünü şöyle yorumladı:

"İzzet Altınmeşe daha güzel."
"İzzet Bey'e saygısızlık bu."
"İzzet Altınmeşe'ye haksızlık bu."