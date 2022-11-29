İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

Cem Yılmaz'ın Cansu Dere'yi güzel oyuncunun yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Ardından ünlü komedyen Yağtu'nun hamile olduğunu öğrenmiş ve ikili hızlıca evlenmişti. Fakat bu evlilikte çok uzun sürmemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun Kemal isminde bir oğlu var. Eski eşler şimdilerde nafaka anlaşmazlığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mahkemeden Cem Yılmaz'ı yıkan karar çıktı! Nafakayı dolarla ödeyecek… İşte ayrıntılar…