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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…
Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal için eski karısına ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya indirince, Ahu Yağtu'dan hamle gecikmemiş ve istinaf mahkemesinin yolunu tutmuştu. Cem Yılmaz'ın eski karısı Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülüp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına çevrildiği mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen hükmü bozdu. Cem Yılmaz'ı yıkan karar çıktı…
Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:56Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:56