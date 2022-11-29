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Haberler Galeri İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal için eski karısına ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya indirince, Ahu Yağtu'dan hamle gecikmemiş ve istinaf mahkemesinin yolunu tutmuştu. Cem Yılmaz'ın eski karısı Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın düşürülüp Türk lirası olarak ödenmesi talebi kısmen kabul edilerek 70 bin Türk lirasına çevrildiği mahkeme kararını istinaf mahkemesi reddetti. İstinaf mahkemesi 70 bin Türk lirası olarak kabul edilen hükmü bozdu. Cem Yılmaz'ı yıkan karar çıktı…

Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 11:56
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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

Cem Yılmaz'ın Cansu Dere'yi güzel oyuncunun yakın arkadaşı Ahu Yağtu ile aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü… Ardından ünlü komedyen Yağtu'nun hamile olduğunu öğrenmiş ve ikili hızlıca evlenmişti. Fakat bu evlilikte çok uzun sürmemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu'nun Kemal isminde bir oğlu var. Eski eşler şimdilerde nafaka anlaşmazlığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mahkemeden Cem Yılmaz'ı yıkan karar çıktı! Nafakayı dolarla ödeyecek… İşte ayrıntılar…

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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 senesinde noktaladı. Ünlü komedyen boşanmanın ardından Ahu Yağtu'ya oğlu için 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı.

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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

2022 yılında ise Cem Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı.

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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

Cem Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk lirasına indirilmesini istedi.

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İstinaftan Cem Yılmaz’ı yıkan karar! Ahu Yağtu nafaka eksik yatınca icranın yolunu tutmuştu… Ödeyeceği nafaka…

70 BİN TL ÖDÜYORDU

Mahkeme ise Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk lirası nafaka ödemesini kabul etti.