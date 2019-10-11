İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan 12 Nisan 2008'de dünya evine girdi. Eşinin kendisinden yaşça küçük olmasından dolayı eleştirilen Pınar Altuğ, tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve kararının arkasında durdu. Aradan geçen 11 yılın ardından Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında yaş farkı konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkının abartıldığı kadar çıkmaması birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Peki ikili arasında kaç yaş var? İşte ünlülerin yaşları...