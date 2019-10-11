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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan 12 Nisan 2008'de dünya evine girdi. Eşinin kendisinden yaşça küçük olmasından dolayı eleştirilen Pınar Altuğ, tüm söylenenlere kulaklarını tıkadı ve kararının arkasında durdu. Aradan geçen 11 yılın ardından Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında yaş farkı konuşulmaya devam ediyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkının abartıldığı kadar çıkmaması birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Peki ikili arasında kaç yaş var? İşte ünlülerin yaşları...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:36
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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan yine gündeme oturdu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la arasında olan yaş farkı dikkat çekti. Uzun yıllar magazin dünyasının konuştuğu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti arasındaki yaş farkının çok olmadığını gören sevenleri şaşkına düştü. Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında kaç yaş fark var? İşte ünlülerin yaşları.

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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947

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İşte Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949