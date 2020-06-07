İstanbul'da olduğunu unuttu! Milyoner tarihine geçen an

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, bir yarışmacıya yöneltilen ''Şu anda bulunduğunuz yerin telefon alan koduyla, il plaka kodunu toplarsanız hangi sonucu elde edersiniz?'' sorusuna yarışmacı yanlış cevap verince sosyal medyada ''İstanbul'da olduğunu unuttu'' yorumları yapıldı. İşte Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 01:23 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 01:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL