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İsmail Demirci'nin eşi Hande Soral'ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral'ın kopyası resmen...

atv'nin Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakteriyle hafızalara kazınan Hande Soral, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmuştu. Ünlü çiftin minik oğulları Ali, sosyal medyada da ilgi odağı olmaya başladı. Ali'nin son halini görenler ise teyzesi Bensu Soral'a benzetti. İşte Hande Soral'ın oğlu Ali'nin son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 09:51
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İsmail Demirci’nin eşi Hande Soral’ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral’ın kopyası resmen...

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren oyuncu Hande Soral, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oğulları Ali ise teyzesi Bensu Soral'a olan benzerliği ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

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İsmail Demirci’nin eşi Hande Soral’ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral’ın kopyası resmen...

'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakteriyle hafızalara kazınan Hande Soral, şimdilerde eşi ve 2 yaşındaki oğulları Ali ile tatilin keyfini çıkarıyor.

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İsmail Demirci’nin eşi Hande Soral’ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral’ın kopyası resmen...

Minik Ali'nin son halini görenler ise ' Teyzesi Bensu Soral'ın kopyası', 'Büyükdükçe daha da benzemiş' gibi yorumlarda bulunuyor.

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İsmail Demirci’nin eşi Hande Soral’ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral’ın kopyası resmen...

Ünlü çift, geçen yıl oğulları Ali'yi kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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İsmail Demirci’nin eşi Hande Soral’ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral’ın kopyası resmen...

"ARALARINDA AŞK VAR"

Öte yandan Hande Soral daha önce verdiği röportajda, kardeşi Bensu Soral ile oğlunun ilişkisinden bahsetmişti.

Oğlunun teyzesi Bensu Soral'la ilişkisinden keyif aldığını dile getiren ünlü oyuncu, "Çok hoşuma gidiyor onların birbirlerini görünce heyecanlanması, aralarında bir aşk var" demişti.