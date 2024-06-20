İsmail Demirci'nin eşi Hande Soral'ın oğlu büyüdü! Minik Ali teyzesi Bensu Soral'ın kopyası resmen...

atv'nin Ateş Kuşları dizisinde Mercan karakteriyle hafızalara kazınan Hande Soral, dizinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmuştu. Ünlü çiftin minik oğulları Ali, sosyal medyada da ilgi odağı olmaya başladı. Ali'nin son halini görenler ise teyzesi Bensu Soral'a benzetti. İşte Hande Soral'ın oğlu Ali'nin son hali...