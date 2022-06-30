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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz ay oğulları Ali'yi kucağına aldı. Anne baba olmanın sevincini yaşayan çift son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren oyuncu İsmail Demirci, Ali ile çektirdiği pozuyla ilgi odağı oldu. Ünlü isim gönderisine; "Oğlumla alemlere akıyoruz" notunu düştü. Çiçeği burnunda baba ve oğluna beğeni ve yorum geldi.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 14:27
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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçtiğimiz Mayıs ayında oğulları Ali'yi kucağına aldı.

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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

Doğum sürecini hayranlarıyla paylaşan ünlü oyuncu çiftten yeni kareler geldi.

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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Hande Soral, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile 2017 yılından beri mutlu bir evlilik yaşıyor.

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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Hande Soral, paylaştığı doğum pozlarıyla sevenlerini duygulandırmıştı.

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İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

Şimdilerde babalığın tadını çıkaran yakışıklı oyuncu İsmail Demirci ile Hande Soral kahvaltıya çıkarak oğullarının 1. ayını kutladı.