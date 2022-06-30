İsmail Demirci oğluyla alemlere aktı! Baba oğul pozu sosyal medyayı salladı

2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz ay oğulları Ali'yi kucağına aldı. Anne baba olmanın sevincini yaşayan çift son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Tüm vaktini eşi ve oğluyla geçiren oyuncu İsmail Demirci, Ali ile çektirdiği pozuyla ilgi odağı oldu. Ünlü isim gönderisine; "Oğlumla alemlere akıyoruz" notunu düştü. Çiçeği burnunda baba ve oğluna beğeni ve yorum geldi.