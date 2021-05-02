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Haberler Galeri İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'in başarılı yarışmacısı Başpehlivan İsmail Balaban'ın nişanlısı ile yaşadığı durum gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim ödülü sırasında annesinin söyledikleri karşısında yıkılan Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'ı dinleyecek. Yarışmanın takipçileri Gamze Atakan'ın hayatını araştırmaya başladı. İşte, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 20:00
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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'ın başarılı yarışmacısı İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze Atakan arasında yaşanan gelişmeler gündem bomba gibi düşüyor. Annesi ile konuşması sonrasında olayların iç yüzünü öğrenmek isteyen Balaban, nişanlısı Gamze Atakan ile görüşecek. İşte, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Annesinin 'Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin Geçen haftaya Survivor'da iletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban ile annesinin konuşması damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban, İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan, müstakbel geliniyle ilgi söyledikleriyle hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şaşırttı.

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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

"Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı yıktı.

İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

Gamze Atakan-İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlanmıştı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi takmıştı. İsmail Balaban, yarışma boyunca sıkça nişanlısından bahsediyor ve yarışma sonrasında evleneceklerini ifade ediyordu. Gamze Atakan'ın nişan atmasına neden olan konunun detayları ise netlik kazanmadı.

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İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

GAMZE ATAKAN HAKKINDA BİLİNENLER

Gamze Atakan Antalya Finike'de yaşamını sürdürüyor. Gamze Atakan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunu.