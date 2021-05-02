İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

"Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri İsmail Balaban'ı yıktı.

İsmail Balaban'ın annesinin "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" dediği yarışmacının nişanlısından flaş bir hamle geldi.Instagram profilinde Balaban'lı pozunu değiştiren nişanlının, sosyal medya hesabında yer alan İsmail ile olan tüm karelerini de silmesi dikkatlerden kaçmadı.