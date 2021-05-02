ANA SAYFA
İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'in başarılı yarışmacısı Başpehlivan İsmail Balaban'ın nişanlısı ile yaşadığı durum gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim ödülü sırasında annesinin söyledikleri karşısında yıkılan Balaban, nişanlısı Gamze Atakan'ı dinleyecek. Yarışmanın takipçileri Gamze Atakan'ın hayatını araştırmaya başladı. İşte, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan kimdir? Gamze Atakan'ın Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
Giriş Tarihi: 02.05.2021 20:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 20:00
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5