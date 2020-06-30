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Haberler Galeri İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

'İşler güçler' dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran ve aynı zamanda doktor olan Salih Bilen, hakkında yapılan suçlama nedeniyle savcılığa koştu. Sosyal medyada hakkında yapılan, 'Hem tecavüzcü hem doktor hem oyuncu' şeklindeki hakaret içerikli paylaşımların kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Bilen, Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medya kullanıcısının hakkında yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor duruma düştüğünü belirtip şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 30.06.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 14:30
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İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

'İşler güçler' dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran oyuncu Salih Bilen, aynı zamanda Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde doktor olarak görev yapıyor. Hayali olan oyunculuk mesleğini amatör şekilde ifa eden Doktor Bilen, geçtiğimiz günlerde hakkındaki suçlama nedeniyle savcılığa başvurdu.

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İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

O PAYLAŞIMLARI KALDIRDI

Bir sosyal medya platformu üzerinden 'Raynoldum' rumuzlu bir kullanıcının kendisi hakkında "Bir kadına tecavüz eden hem oyuncu hem doktor" şeklinde bir paylaşım gördüğünü belirten Bilen, söz konusu paylaşımın kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

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İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

Hakimlik, doktor Bilen'in talebi ardından yorumun kaldırılmasına karar verdi.

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İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

BU KEZ SAVCILIĞA BAŞVURDU

Yazılan paylaşımı önemsemeyen Doktor Bilen, aynı rumuzlu kullanıcı tarafından yeniden aynı yorumun yapılması ardından hakkında asılsız bir iddiada bularak saygınlığını zedeleyen sosyal medya kullanıcını savcılığa ihbar etti.

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İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medyada kullanıcısının yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor bir duruma düştüğünü belirten Bilen, şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dilek YAMAN