İşler Güçler’in ‘Resepsiyonist Mesut’u Salih Bilen hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle savcılığa koştu

'İşler güçler' dizisinde 'Resepsiyonist Mesut' karakterini canlandıran ve aynı zamanda doktor olan Salih Bilen, hakkında yapılan suçlama nedeniyle savcılığa koştu. Sosyal medyada hakkında yapılan, 'Hem tecavüzcü hem doktor hem oyuncu' şeklindeki hakaret içerikli paylaşımların kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Bilen, Türkiye'nin Koronavirüs salgınıyla uğraştığı bu günlerde sosyal medya kullanıcısının hakkında yazdığı asılsız iddialar nedeniyle zor duruma düştüğünü belirtip şikayetçi oldu.