Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş hakkında bir paylaşım yaptı. Mert Alaş ile fotoğrafını paylaşan ünlü model Irina Shayk, "Türk lokumu… Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" notuna yer verdi. Irina Shayk'ın paylaşı Türk magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Mert Alaş sosyal medya ve magazin dünyasının gündemine oturdu.