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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş hakkında bir paylaşım yaptı. Mert Alaş ile fotoğrafını paylaşan ünlü model Irina Shayk, "Türk lokumu… Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum" notuna yer verdi. Irina Shayk'ın paylaşı Türk magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Mert Alaş sosyal medya ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:25
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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

Irina Shayk, dünyaca ünlü Türk moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın doğum gününü kutladı. Ünlü model Irina Shayk da Instagram hesabından Alaş'a "Türk lokumu" diye hitap etti.

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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

İşte Irina Shayk'ın o paylaşımı;

"Türk lokumu… Sana sevgi ve öpücük gönderiyorum"

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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

Ünlü model tarafından doğum günü kutlanan Mert Alaş, 21 Şubat 1971'de dünyaya geldi. Mercek altına alınan Mert Alaş'ın aslen nereli olduğu ve nerede doğduğu merak konusu oldu. İşte Türkiye'de doğan Mert Alaş ve ünlülerin memleketleri...

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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

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Irina Shayk o Türk hakkında paylaşım yaptı: Türk lokumu...

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