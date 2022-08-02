İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Son olarak dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisiyle izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile ayrılığının ardından bıçak altına yattı. Daha önce de birçok estetik yaptıran güzel oyuncu son olarak burnunu yaptırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Helvacıoğlu'nun son hali takipçilerini ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.