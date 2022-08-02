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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Son olarak dijital platformda yayınlanan Kaçış dizisiyle izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, Yolaç Özcan ile ayrılığının ardından bıçak altına yattı. Daha önce de birçok estetik yaptıran güzel oyuncu son olarak burnunu yaptırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan Helvacıoğlu'nun son hali takipçilerini ikiye böldü. Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 17:12
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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Burun estetiği yaptıran ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu tartışma yarattı. Kaçış'ta Engin Akyürek ile birlikte rol alan İrem Helvacıoğlu, bıçak altına yattı.

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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan İrem Helvacıoğlu'nun son pozunda yüzündeki değişiklik dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Kemerli ve büyük bir burna sahip olan Helvacıoğlu, burun estetiği yaptırdı.

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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Estetik yaptıran ünlüler kervanına katılan İrem Helvacıoğlu sosyal medyada gündem oldu.

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İrem Helvacıoğlu estetik yaptırdı takipçileri ikiye bölündü! Son hali pes dedirtti

Başarılı oyuncu için "Eski hali daha güzeldi" diyen kadar, "Yakışmış" diyen de oldu.