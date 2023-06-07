İrem Derici'nin ödül konuşması Atakan Işıktutan'ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

Atakan Işıktutan'la aşkı doludizgin devam eden İrem Derici, geçtiğimiz akşam düzenlenen ödül törenine sevgilisiyle katıldı. Gecede "Yılın En Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünü alan Derici, yaptığı konuşma ile sevgilisini duygulandırdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Işıktutan, "İlk defa bu kadar çok seviliyorum. Her alanda 'en'im İrem" dedi. Derici ise "Parmağımdaki yüzüğün özel bir anlamı yok. Siz Atakan'a sorun evlilik teklifi olaylarını, bari süreci kısaltırız" dedi.