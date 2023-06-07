07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İrem Derici'nin ödül konuşması Atakan Işıktutan'ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

İrem Derici'nin ödül konuşması Atakan Işıktutan'ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

Atakan Işıktutan'la aşkı doludizgin devam eden İrem Derici, geçtiğimiz akşam düzenlenen ödül törenine sevgilisiyle katıldı. Gecede "Yılın En Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünü alan Derici, yaptığı konuşma ile sevgilisini duygulandırdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Işıktutan, "İlk defa bu kadar çok seviliyorum. Her alanda 'en'im İrem" dedi. Derici ise "Parmağımdaki yüzüğün özel bir anlamı yok. Siz Atakan'a sorun evlilik teklifi olaylarını, bari süreci kısaltırız" dedi.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:28
  • 1
  • 77
İrem Derici’nin ödül konuşması Atakan Işıktutan’ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

İrem Derici, Power Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Kadın Yıldızı" ödülünü aldı. Ünlü popçu, ödül törenine kendisinden yedi yaş küçük sevgilisi Atakan Işıktutan ile birlikte katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 77
İrem Derici’nin ödül konuşması Atakan Işıktutan’ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Ödül almak için sahneye çıktığı sırada konuşma yapan İrem Derici'nin sözleri karşısında Atakan Işıktutan'ın gözlerinin doldu. 36 yaşındaki müzisyen, ''Gerçekten bu gece sanki 2000'lerin başındaymışım gibi bir heyecan yaşıyorum. 11 yılı geride bıraktım. Çalışkan bir kişiliğim var. Güzel işler yaptığımı ve yapacağımı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Derici, 11 yıldır birlikte çalıştığı menajeri Özgür Aras'a, Doğukan Cönger'e, annesi Jale Ediz'e ve babasına teşekkür etti.

  • 3
  • 77
İrem Derici’nin ödül konuşması Atakan Işıktutan’ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

''HAYATIMIN İLKLERİNİ YAŞIYORUM''

Atakan Işıktutan ise ''Hayatımın ilklerini yaşıyorum. İlk defa bu kadar çok seviliyorum. İrem'e çok teşekkür ederim. Benim her alanda en'im o'' dedi.

  • 4
  • 77
İrem Derici’nin ödül konuşması Atakan Işıktutan’ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

''TERSİ ÇOK TERSTİR''

Törende duygusal anlar yaşayan sevgilisi için, ''Bakmayın duygusal olduğuna, tersi çok terstir. Rizeli siniri çıktığında zor anlarımız oluyor ama sonra konuşarak hallediyoruz'' diyen Derici, son dönemde yoğun tempodan dolayı spora gidemediğinin de altını çizdi.

  • 5
  • 77
İrem Derici’nin ödül konuşması Atakan Işıktutan’ı duygulandırdı! Evlilik için yardım istedi

''EVLİLİK TEKLİFİ OLAYLARINI ATAKAN'A SORUN''

Parmağındaki yüzükle dikkat çeken ünlü isim, ''Parmağımdaki yüzüğün özel bir anlamı yok. Siz Atakan'a sorun evlilik teklifi olaylarını bari süreci kısaltırız'' diyerek esprili bir şekilde sevgilisine takıldı.