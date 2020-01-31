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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

Şarkıcı İrem Derici Kocaeli Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne aldı. Sahnede 'Kalbimin tek sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı sözler söyleyen Derici'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki aldı. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında bir daha İrem Derici'ye yer vermeyeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:49
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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

Kocaeli'nin kayak merkezi Karatepe'de düzenlenen festivalde sahne alan İrem Derici'nin söylediği sözler tepki çekti. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında Derici'ye yer vermeme kararı aldığını bildirdi.

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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü.

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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

Sahnede "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici'nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı.

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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici'yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır.