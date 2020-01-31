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İrem Derici’den sahnede skandal sözler! Sosyal medyadan büyük tepki
Şarkıcı İrem Derici Kocaeli Kartepe'de düzenlenen festivalde sahne aldı. Sahnede 'Kalbimin tek sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı sözler söyleyen Derici'nin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki aldı. Görüntüler sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, organizasyonlarında bir daha İrem Derici'ye yer vermeyeceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 10:49
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