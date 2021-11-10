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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

Son dönemde Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan İrem Derici, çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Fotoğrafları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetiklerle yıllar içine bambaşka bir insan olan Derici, bunun için yaptığı masrafı anlattı.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 13:41
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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

İddialı açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara düştüğü notlarla da dikkat çekiyor

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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

Dudağı dışında pek çok yerinde estetik olduğunu her fırsatta çekinmeden söyleyen Derici, bu sefer de göğüsleriyle ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

Yıllar içinde estetikle bambaşka birine dönen Derici, bunun için yaptığı masrafı açıkladı.

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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Derici, "4 bin euro (45 bin TL) verdim diye .... mikrofon uzatıyorum" dedi.

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İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

İrem Derici'nin estetik yaptırmadan önceki hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte yıllar içindeki inanılmaz değişimi…