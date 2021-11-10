İrem Derici estetik masraflarını açıkladı! Paylaşımı şoke etti

Son dönemde Instagram hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan İrem Derici, çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu. Fotoğrafları kadar yaptığı açıklamalarla da gündemden düşmeyen şarkıcı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetiklerle yıllar içine bambaşka bir insan olan Derici, bunun için yaptığı masrafı anlattı.