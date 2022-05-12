12 Mayıs 2022, Perşembe
İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı
İrem Derici her fırsatta çok sevdiğini söylediği Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldı. Ayrılık sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Derici, eski sevgilisini ses kayıtlarını yayınlamakla tehdit etti. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen ünlü şarkıcı, efkar dağıttı.
Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:56
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