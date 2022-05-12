İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı. Belevi ise 'ihanet' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.