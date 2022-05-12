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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

İrem Derici her fırsatta çok sevdiğini söylediği Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldı. Ayrılık sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Derici, eski sevgilisini ses kayıtlarını yayınlamakla tehdit etti. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen ünlü şarkıcı, efkar dağıttı.

Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:56
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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

İrem Derici, geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birkaç ay sonra ilişkisini noktalama kararı alan ikili, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmişti.

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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı. Belevi ise 'ihanet' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

96 GÜL İLE GÖNLÜNÜ ALDI

Cem Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü şarkıcılar, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

AMSTERDAM DÖNÜŞÜ İPLER KOPTU

İkili, Amsterdam tatilinden dönüşte bir kez daha ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılık sebebinin ise kaybolan valiz olduğu ortaya çıkmıştı. Derici'nin, İstanbul Havalimanı'nda valizinin başkası tarafından alındığını fark edince, argo kelimeler kullandığı iddia edilmişti. Şarkıcı, sevgilisinin uyarılarına rağmen sakinleşmeyince, ikili arasında gerginlik başladığı öğrenilmişti. Derici, havalimanında ayrıldığı sevgilisini Instagram'da engelleyip, daha önce paylaştığı fotoğrafları silmişti. Belevi de kız arkadaşının hamlesine karşılık, sosyal medya hesaplarından kareleri yayından kaldırmıştı.

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İrem Derici Cem Belevi’nin ihaneti sonrası ilk kez görüntülendi! Efkar dağıttı

İHANET İDDİASI AYRILIK GETİRDİ

İlişkileri bir dargın bir barışık giden çift yine ihanet iddiasıyla yollarını ayırdı. Belevi'nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından 7.8 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunan Derici, meslektaşına yönelik isim vermeden hakarete varan ifadeler kullandı.