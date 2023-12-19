19 Aralık 2023, Salı
İpek Açar ve Alper Kömürcü'den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi
Merhum şarkıcı Kayahan ile evliliğinden bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı. 2019 yılında nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinmek için başvurmasının ardından bebek beklediğini öğrenen şarkıcı, oğlunu kucağına aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:58
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