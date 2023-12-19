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İpek Açar ve Alper Kömürcü'den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

Merhum şarkıcı Kayahan ile evliliğinden bir kızı olan İpek Açar, ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı. 2019 yılında nikah masasına oturduğu Alper Kömürcü ile Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinmek için başvurmasının ardından bebek beklediğini öğrenen şarkıcı, oğlunu kucağına aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 13:58
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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile nikah masasına oturdu.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

Sağlık sorunlarından dolayı yeniden çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Açar, verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" dedi.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

Ancak 3 yıl önce eşi Alper Kömürcü ile çocuk sahibi olmak için başvuru yapan 45 yaşındaki sanatçı İpek Açar'dan geçen aylarda müjdeli haber geldi. Açar'ın hamile olduğu öğrenildi.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Açar, 14 Aralık Perşembe günü ikinci kez anne oldu.

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İpek Açar ve Alper Kömürcü’den müjdeli haber! Ömer Alp dünyaya geldi

Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuşan İpek Açar'ı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.