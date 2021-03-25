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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "İntikam can yakar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Zelzele geliyor... "İntikam can yakar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Zelzele geliyor...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın pusuya düşmesinin ardından, Hızır artık daha öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artan Çakırbeyli ailesi için birlik olmanın tam zamanıdır. Selman'ın masada infaz edilmesinin ardından ortaya çıkan sırlar düşmanlıkları daha çok artırıyor. Selman ve Ceylan'ın vedası sonrasında yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 16:46
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Masada Selman'ın teklifi karşısında herkes büyük şok yaşadı. Yeni bölüm için gelecek fragman beklentisi yükseldi. EDHO son bölümde; Selman ve Ceylan'ın vedası herkesi büyük şoka uğrattı. Kimsesiz Doğan'ın öldürme planı ise kusursuz şekilde ilerlemektedir. Masada artık düşmanlıklar saklanmadan açıkca yapılmaya başlanmıştır. Son bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı için geri sayım sürüyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı....
GALERİ DEVAM EDİYOR CEYLAN'IN VEDASI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.
Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.
Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder.