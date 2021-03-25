"İntikam can yakar" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı! Zelzele geliyor...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın pusuya düşmesinin ardından, Hızır artık daha öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artan Çakırbeyli ailesi için birlik olmanın tam zamanıdır. Selman'ın masada infaz edilmesinin ardından ortaya çıkan sırlar düşmanlıkları daha çok artırıyor. Selman ve Ceylan'ın vedası sonrasında yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. bölüm fragmanı...