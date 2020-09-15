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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı
İnternet dünyasının tanınan isimlerinden Reynmen, koronavirüs test sonucunu paylaştı. Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" ifadeleriyle duyurdu. İşte internet fenomeni Reynmen'in koronavirüs test sonucu paylaşımı.
Giriş Tarihi: 15.09.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 21:52
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