İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEM REYNMEN

Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ın adından yeni bir aşk serüvenine çıktı. Ünlü internet fenomeni Reynmen, güzel oyuncu Çağla Demir ile yakalandı. Reynemn olarak tanınan Yusuf Aktaş ve Çağla Demir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.