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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

İnternet dünyasının tanınan isimlerinden Reynmen, koronavirüs test sonucunu paylaştı. Reynmen lakabı ile tanınan Yusuf Aktaş, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" ifadeleriyle duyurdu. İşte internet fenomeni Reynmen'in koronavirüs test sonucu paylaşımı.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 21:52
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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

YouTube'da ürettiği içeriklerle fenomen haline gelen Reynmen, koronavirüs test sonucunu paylaştı. Yusuf Aktaş, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu paylaşırken, yakın çevresini uyardı.

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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs açıklamasında, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" ifadelerine yer verdi.

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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

İşte Reynmen'in koronavirüs test sonucu...

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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEM REYNMEN

Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ın adından yeni bir aşk serüvenine çıktı. Ünlü internet fenomeni Reynmen, güzel oyuncu Çağla Demir ile yakalandı. Reynemn olarak tanınan Yusuf Aktaş ve Çağla Demir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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İnternet fenomeni Reynmen koronavirüse yakalandı! Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı

Sevgilisi Çağla Demir ile eğlenmek için dışarı çıkan Reynmen, lüks aracına binerken görüntülendi. Reynmen ve segilisinin fotoğrafı magazin dünyasını karıştırdı.