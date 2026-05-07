Instagram bot hesaplarını sildi! Hangi ünlü ne kadar takipçi kaybetti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Instagram, sahte, spam ve aktif olmayan hesapları sildi, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı. Milyonlarca bot hesabın silinmesiyle birlikte hem dünyaca ünlü yıldızların hem de Türkiye'nin popüler isimlerinin takipçi sayıları bir gecede hızla eridi.

Instagram ve çatı şirketi Meta, platformun güvenilirliğini sarsan spam, bot ve aktif olmayan hesaplara karşı düğmeye bastı. Operasyon sonrası dünya genelinde pek çok ünlü isim ve influencer, milyonlarca takipçisini kaybetti. Global ölçekte büyük kaybı 15 milyon takipçi ile Kylie Jenner yaşarken, Türkiye'den de popüler oyuncular listede yer aldı.

MİLYONLARCA HESAP BİR GECEDE SİLİNDİ!

Öte yandan Meta'nın yalnızca bot hesaplarla değil, yaş doğrulama sistemleriyle de platform denetimini artırdığı biliniyor. Şirket, 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yapay zekâ destekli analiz sistemleri üzerinde çalıştığını da kısa süre önce açıklamıştı.

İşte takipçi sayısında kayıp yaşayan ünlüler:

Demet Özdemir: 400 Bin

Burak Deniz: 100 Bin

Çağatay Ulusoy: 100 Bin

Pınar Deniz: 100 Bin

Burak Özçivit: 450 bin

Hande Erçel: 350 bin

Kylie Jenner: 15 Milyon

Cristiano Ronaldo: 8 Milyon

Ariana Grande: 6 Milyon

Selena Gomez: 6 Milyon

Taylor Swift: 4 Milyon

