Instagram bot hesaplarını sildi! Hangi ünlü ne kadar takipçi kaybetti?
Instagram, sahte, spam ve aktif olmayan hesapları sildi, ünlülerin takipçi sayıları çakıldı. Milyonlarca bot hesabın silinmesiyle birlikte hem dünyaca ünlü yıldızların hem de Türkiye'nin popüler isimlerinin takipçi sayıları bir gecede hızla eridi.
Instagram ve çatı şirketi Meta, platformun güvenilirliğini sarsan spam, bot ve aktif olmayan hesaplara karşı düğmeye bastı. Operasyon sonrası dünya genelinde pek çok ünlü isim ve influencer, milyonlarca takipçisini kaybetti. Global ölçekte büyük kaybı 15 milyon takipçi ile Kylie Jenner yaşarken, Türkiye'den de popüler oyuncular listede yer aldı.
MİLYONLARCA HESAP BİR GECEDE SİLİNDİ!
Öte yandan Meta'nın yalnızca bot hesaplarla değil, yaş doğrulama sistemleriyle de platform denetimini artırdığı biliniyor. Şirket, 13 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yapay zekâ destekli analiz sistemleri üzerinde çalıştığını da kısa süre önce açıklamıştı.
İşte takipçi sayısında kayıp yaşayan ünlüler:
Demet Özdemir: 400 Bin
Burak Deniz: 100 Bin
Çağatay Ulusoy: 100 Bin
Pınar Deniz: 100 Bin
Burak Özçivit: 450 bin
Hande Erçel: 350 bin
Kylie Jenner: 15 Milyon
Cristiano Ronaldo: 8 Milyon
Ariana Grande: 6 Milyon
Selena Gomez: 6 Milyon
Taylor Swift: 4 Milyon