İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tükenmişlik isyanı

İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, son yıllarda yaşadığı ağır motivasyon kaybını ve sektöre dair yorgunluğunu ilk kez bu kadar samimi bir dille itiraf etti.

Bir YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu, özellikle "Dilber" karakterine hazırlık sürecinde fiziksel sınırlarını zorladığını ve eve "yorgunluktan titreyerek" döndüğünü belirterek, dışarıdan parıltılı görünen kariyerinin perde arkasındaki ağır bedelleri paylaştı.

"YEMEK YEMEK BİLE İSTEMİYORUM"

Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen içsel bir boşluk yaşadığını ifade eden Ergüçlü, gündelik hayatın en temel rutinlerinden bile koptuğunu şu sözlerle aktardı:

"Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı."