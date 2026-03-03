İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün tükenmişlik isyanı
İnci Taneleri'nde hayat verdiği "Dilber" karakteriyle fırtınalar estiren Hazar Ergüçlü, konuk olduğu bir YouTube kanalında, son dönemde yaşadığı duygusal boşluğu ve set arkasındaki zorlu mücadelelerini ilk kez bu kadar açık bir dille paylaştı.
İnci Taneleri dizisindeki Dilber karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, son yıllarda yaşadığı ağır motivasyon kaybını ve sektöre dair yorgunluğunu ilk kez bu kadar samimi bir dille itiraf etti.
Bir YouTube kanalına konuk olan ünlü oyuncu, özellikle "Dilber" karakterine hazırlık sürecinde fiziksel sınırlarını zorladığını ve eve "yorgunluktan titreyerek" döndüğünü belirterek, dışarıdan parıltılı görünen kariyerinin perde arkasındaki ağır bedelleri paylaştı.
"YEMEK YEMEK BİLE İSTEMİYORUM"
Kariyerinin zirvesinde olmasına rağmen içsel bir boşluk yaşadığını ifade eden Ergüçlü, gündelik hayatın en temel rutinlerinden bile koptuğunu şu sözlerle aktardı:
"Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor; hiç hevesim yok. Bir şey izlemek, dışarı çıkmak, hatta yemek yemek bile istemiyorum. Her şeye dair iştahım kaçtı."
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda, yoğun set temposunun oyuncu üzerinde "tükenmişlik sendromu" yaratıp yaratmadığı tartışılmaya başlandı.
"DİLBER" KARAKTERİNİN FİZİKSEL BEDELİ
İnci Taneleri dizisi, Ergüçlü için sadece bir başarı hikayesi değil, aynı zamanda fiziksel bir sınav oldu. Set ortamındaki tempoyu ve karakterin üzerindeki yükü anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:
Fiziksel Yıkım: "İlk sezon eve yorgunluktan titreyerek döndüğüm günler oldu."
Karakter Analizi: "Bu insanı tanıyorum. Aynı hırslar, aynı arzular, aynı korkular… İnsan."
Hiyerarşi Eleştirisi: Setlerdeki katı hiyerarşinin kariyerinin başında kendisini zorladığını ancak artık "bu sahneyi yapamayacağım" deme lüksünü kendine tanımadığını vurguladı.