17 Şubat 2024, Cumartesi
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...
"İnci Taneleri" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Selma Ergeç'in evlilik durumu, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Ergeç'in eşi hakkında duyulan bilgiler ise görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşi, aslında ünlü bir yazarın oğlu çıktı. İşte, Selma Ergeç'in merak edilen kocası...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:49
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