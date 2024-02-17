İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

Tıp Fakültesi'ne başlayan Ergeç, eğitiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staj yapmak için geldi. Ancak hayatı, beklenmedik bir dönemeç aldı ve oyunculuk rotasına girdi.

Selma Ergeç, oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza attı. "Asi", "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin", "Atiye", "Camdaki Kız" gibi birçok önemli yapımın kadrosunda yer aldı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak "İnci Taneleri" dizisiyle adından söz ettiren Ergeç, yetenek ve güzellikle gönülleri fethediyor.