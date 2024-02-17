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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

"İnci Taneleri" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Selma Ergeç'in evlilik durumu, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Ergeç'in eşi hakkında duyulan bilgiler ise görenleri şaşırttı. Ünlü oyuncunun eşi, aslında ünlü bir yazarın oğlu çıktı. İşte, Selma Ergeç'in merak edilen kocası...

Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 10:49
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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

Ünlü oyuncu Selma Ergeç'in özel hayatı, hayranları tarafından merakla araştırılmaya başladı. 1978 yılında Almanya'da dünyaya gelen Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak doğdu. Babası doktor, annesi ise hemşire olan Ergeç, ailesinin izinden gitmeyi tercih etmedi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

Tıp Fakültesi'ne başlayan Ergeç, eğitiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staj yapmak için geldi. Ancak hayatı, beklenmedik bir dönemeç aldı ve oyunculuk rotasına girdi.

Selma Ergeç, oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza attı. "Asi", "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin", "Atiye", "Camdaki Kız" gibi birçok önemli yapımın kadrosunda yer aldı ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak "İnci Taneleri" dizisiyle adından söz ettiren Ergeç, yetenek ve güzellikle gönülleri fethediyor.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, 2015 yılında mutlu bir birliktelik yaşadığı Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile hayatını birleştirdi.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

Çiftin düğünü, sade ve samimi bir törenle gerçekleşti. Ergeç'in bu evliliğinden bir yıl sonra, 2016 yılında dünyaya gelen Yasmin Öz adında bir kızları oldu.

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İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in eşi bakın nerenin sahibiymiş! Meğer ünlü yazarın oğlu...

İşte Selma Ergeç başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...