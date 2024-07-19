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İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan'ın...

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, şaşırtan bir gerçekle gündeme geldi. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide Kamuran Abi karakterini canlandıran oyuncunun kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte İnci Taneleri'nin Kamuran'ının abisi...

ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 11:00
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İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan’ın...

İnci Taneleri dizisi oyuncularının hayatlarıyla gündemde...

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İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan’ın...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizide pavyonun sahibi Kamuran'ın gerçekte kim olduğu merak edildi.

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İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan’ın...

Gerçek ismiyle Deniz Erdoğan'ın kardeşiyle aynı dizide olduğunu duyanlar ise şoke oldu.

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İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan’ın...

Deniz Erdoğan meğer Yılmaz Erdoğan ile kardeşmiş...

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İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan’ın...

2 Kasım 1972 tarihinde Hakkari'de dünyaya gelen Deniz Erdoğan, Vizontele, Organize İşler ve Çok Filim Hareketler Bunlar filmlerinde de rol almıştı.