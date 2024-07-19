19 Temmuz 2024, Cuma
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si bakın kimin kardeşiymiş! Ünlü oyuncu abisiyle aynı dizide! Meğerse Yılmaz Erdoğan'ın...
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, şaşırtan bir gerçekle gündeme geldi. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimleri buluşturan dizide Kamuran Abi karakterini canlandıran oyuncunun kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte İnci Taneleri'nin Kamuran'ının abisi...
Giriş: 19.07.2024 11:00
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