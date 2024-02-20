20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

İnci Taneleri dizisinin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Dilber rolüyle karşımıza çıkan Ergüçlü'nün özel hayatı da merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaşkınlarını gizleyemedi. O da kendisi gibi tanıdık bir isim. İşte Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:25
  • 1
  • 101
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

İnci Taneleri dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyanın gündeminde... Dizi, başrolünde Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Hazal Ergüçlü gibi usta oyuncuların yer aldığı zengin bir kadroya sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.

  • 2
  • 101
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazal Ergüçlü'nün özel hayatı ise merak konusu oldu. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ortaya çıktı.

  • 3
  • 101
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı, DJArtz takma adıyla tanınan Efe Çelik oldu.

  • 4
  • 101
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

Efe Çelik, daha önce Farah Zeynep Abdullah ile yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti.

  • 5
  • 101
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü’nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

Hazar Ergüçlü'nün Efe Çelik'le olan ilişkisi, hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı ve magazin gündemine bomba gibi düştü.