İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi bakın kim çıktı! O da tanıdık biriymiş...

İnci Taneleri dizisinin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Dilber rolüyle karşımıza çıkan Ergüçlü'nün özel hayatı da merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisini görenler şaşkınlarını gizleyemedi. O da kendisi gibi tanıdık bir isim. İşte Hazar Ergüçlü'nün yeni aşkı...