İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

Yılmaz Erdoğan son olarak, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Cansu Taşkın'ın yaptığı aşk itirafıyla bomba gibi düştü. Bu haber sonrası oyuncunun hayatı da araştırılmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın kızını görenler ise adeta şaşkına döndü.