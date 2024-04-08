08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

İnci Taneleri dizisindeki Azem karakteriyle oldukça konuşulan Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Şu sıralar, kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı yönündeki haberlerle adından söz ettiren usta oyuncu, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Yılmaz Erdoğan'ın kızını merak edenler, şaşırtıcı bir bilgiyle karşılaştı. İşte, Yılmaz Erdoğan'ın ilk göz ağrısı Berfin'in son hali...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:38
  • 1
  • 139
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

  • 2
  • 139
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

Yılmaz Erdoğan son olarak, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Cansu Taşkın'ın yaptığı aşk itirafıyla bomba gibi düştü. Bu haber sonrası oyuncunun hayatı da araştırılmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın kızını görenler ise adeta şaşkına döndü.

  • 3
  • 139
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

Bir dönem Organize İşler filminde babasıyla rol alan küçük Berfin, şimdi kocaman oldu.

  • 4
  • 139
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

Herkes babasının izinden giderek sanat kariyerine devam etmesini beklerken, Berfin Erdoğan farklı bir seçim yaptı. ABD'nin önde gelen okullarından birinde aşçılık eğitimi alan Berfin Erdoğan, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

  • 5
  • 139
İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan’ın kızını bir de şimdi görün! Berfin babasıyla aynı filmde...

İşte Yılmaz Erdoğan'ın kızı başta olmak üzere diğer ünlülerin çocukları...