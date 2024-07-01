İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi bakın kim çıktı! Gözümüzün önündeymiş! Meğerse rol arkadaşı...

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi, konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleiyci kitlesine ulaştı. Başrollerinde Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizide Azem Yücedağ karakterine hayata veren Yılmaz Erdoğan hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Usta oyuncunun kardeşiyle aynı dizide olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. İşte Yılmaz Erdoğan'ın erkek kardeşi...