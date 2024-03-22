İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi ve Piraye'nin kızı olan Ayça, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ülkü Hilal Çiftçi, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Genç oyuncunun ailesini merak edip araştıranlar, annesini görünce görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftçi'nin annesine olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin güzeller güzeli annesi...