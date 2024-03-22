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Haberler Galeri İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi ve Piraye'nin kızı olan Ayça, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ülkü Hilal Çiftçi, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Genç oyuncunun ailesini merak edip araştıranlar, annesini görünce görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftçi'nin annesine olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin güzeller güzeli annesi...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 12:08
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İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

2009 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda... Göç, Arka Sokaklar, O Hayat Benim, Kardeş Payı, Adı Zehra, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine gibi birçok önemli yapımda rol alan Çiftçi, kariyerine başarıyla devam ediyor.

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İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

Asıl çıkışını, şimdilerde oynadığı İnci Taneleri dizisiyle yakalayan genç oyuncu, performansıyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, duru güzelliğiyle ekrana yansıyan Çiftçi, İnci Taneleri dizisindeki rolüyle özellikle genç izleyicilerin sevgisini kazanıyor.

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İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Çiftçi'nin gerçek annesini görenler, "Güzellik ailede genetik", "annesinin kopyası", "güzelliği annesinden almış" gibi yorumlar yapıyor.

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İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

İşte başta Ülkü Hilal Çiftçi olmak üzere ünlülerin anneleri...

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İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin kopyası çıktı! Duru güzelliğini ondan almış! Adeta abla-kardeş gibiler...

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