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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı. 90'lı yılların hafızalara kazınan karakterini canlandıran Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:25
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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın'ın son hali herkesin dikkatini çekti. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Öztürk Serengil

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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Sadri Alışık

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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Yavuz Selekman

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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!

Can Kolukısa