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İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı!
İnce İnce Yasemince dizisinin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın milyonları şaşırttı. 90'lı yılların hafızalara kazınan karakterini canlandıran Yasemin Yalçın'ın son halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşıyor. İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Hanım'ı Yasemin Yalçın 'kaynana' rolüyle izleyenleri ekran başına kilitliyordu. Yasemin Yalçın'ın usta oyunculuğu ve skeçlerde gösterdiği başarılı performans izleyicilerin hafızalarına kazındı.
Giriş Tarihi: 07.10.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 10:25
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