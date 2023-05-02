İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme

Bir konser sırasında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği skandal sözler nedeniyle milyonların tepkisini toplayan Gülşen hakkında dava açılmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanan şarkıcı hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülşen'in tutuksuz olarak yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.