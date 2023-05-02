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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme

Bir konser sırasında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği skandal sözler nedeniyle milyonların tepkisini toplayan Gülşen hakkında dava açılmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanan şarkıcı hakkında hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülşen'in tutuksuz olarak yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:39
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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme

Gülşen'in tepki çeken sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme

TAHLİYE EDİLDİ

Daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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İmam hatiplilere hakaret etmişti! Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.