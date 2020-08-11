İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile adını duyuran ve oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Biran Damla Yılmaz'ın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.