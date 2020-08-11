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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile adını duyuran ve oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Biran Damla Yılmaz'ın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.08.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:39
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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Karantina dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren Biran Damla Yılmaz, sözleriyle oldukça konuşulmuştu.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Açıklamalarıyla çok konuşulan Biran Damla Yılmaz'ın gönlünü kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'ye kaptırdığı ortaya çıktı.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düştü! Sürpriz aşk…

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın yaşları…