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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile adını duyuran Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edilmişti. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli'den aşk açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:58
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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen İlker Kaleli, önceki gün Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülendi. Motosikletiyle yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya, "Pandemi sonrası dizi sektörünün ne olacağını pek bilmiyorum. Fakat müzik çalışmalarım var. Yeni bir albüm gibi sürprizlerim olabilir" yanıtını verdi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

"ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"

Hürriyet'te yer alan habere göre; Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" dedi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri karşısında gülerek, "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" karşılığını verdi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sözleri karşısında gülerek, "Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum" karşılığını verdi.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi