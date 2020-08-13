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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile adını duyuran Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli'nin aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edilmişti. Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülenen Kaleli'den aşk açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 13.08.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 09:58
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