İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Açıklama geldi

Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen İlker Kaleli, önceki gün Emirgan'daki evinden çıkarken görüntülendi. Motosikletiyle yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya, "Pandemi sonrası dizi sektörünün ne olacağını pek bilmiyorum. Fakat müzik çalışmalarım var. Yeni bir albüm gibi sürprizlerim olabilir" yanıtını verdi.

