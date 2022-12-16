İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliğin ardından Özdemir'in Sarıyer'deki evinde yaşamaya karar veren çift villanın her yere uzak olması nedeniyle karar değiştirip Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 milyon liralık evinde yaşamaya karar verdi. Demet Özdemir 3 Milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden ilk kez paylaşım yaptı. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evi...