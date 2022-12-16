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Haberler Galeri İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturdu. Evliliğin ardından Özdemir'in Sarıyer'deki evinde yaşamaya karar veren çift villanın her yere uzak olması nedeniyle karar değiştirip Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 milyon liralık evinde yaşamaya karar verdi. Demet Özdemir 3 Milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden ilk kez paylaşım yaptı. İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evi...

Giriş Tarihi: 16.12.2022 08:47
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İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

Geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti.

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İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirip, Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 Milyon TL değerindeki evine taşınmışlardı.

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İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

3 MİLYON TL HARCADI

Taşınmadan önce evi dekore ettiren çiftin tadilat için tam 3 Milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

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İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

EVİNİ PAYLAŞTI

Yeni evinde mutlu bir yaşam süren Demet Özdemir ilk kez evinden çok net bir fotoğraf paylaştı.

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İlk kez paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un 50 milyonluk evi

BİNLERCE LİRALIK TABLO

Sanata önem veren güzel oyuncunun binlerce liralık tablonun önünde verdiği poz dikkat çekti.