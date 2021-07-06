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Haberler Galeri İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

Sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Düzyatan, çocuklarıyla birlikte tatile gitti. Tatil için Bodrum'u seçen çiftin oğulları ilk kez görüntülendi. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çift, beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile plajda kameralara yakalandı.

Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:23
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İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

Mutlu evliliklerini çocukları Emir Aras ve Alara ile taçlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

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İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

Ailece tatile giden çift, çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi.

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İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

5 yaşındaki oğulları Emir Aras ve 3 yaşındaki kızları Alara ile Bodrum'a giden çift, bol aktiviteli bir tatil geçirdi.

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İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

Bugüne kadar çocuklarıyla birlikte görüntülenmeyen Düzyatan çiftinin oğulları ilk kez görüntülendi.

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İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

İşte Engin-Neslişah Düzyatan çiftinin oğulları Emir Aras ve ünlü isimlerin çocukları…