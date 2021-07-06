İlk kez görüntülendi! İşte Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Düzyatan’ın oğlu Emir Aras

Sanat dünyasının en gözde çiftlerinden olan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Düzyatan, çocuklarıyla birlikte tatile gitti. Tatil için Bodrum'u seçen çiftin oğulları ilk kez görüntülendi. Bugüne kadar çocuklarını kameralardan uzak tutan çift, beş yaşındaki oğulları Emir Aras ve üç yaşındaki kızları Alara ile plajda kameralara yakalandı.