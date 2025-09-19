19 Eylül 2025, Cuma

İlk bölüm ilk heyecan! "Aşk ve Gözyaşı" atv ekranlarına damga vuracak!

Barış Arduç ve Hande Erçel'i yeniden bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı için geri sayım sona erdi! Dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarına damga vuracak. İlk bölümde izleyiciler, hem bitmiş sandıkları bir aşkın yeniden doğuşuna hem de karakterlerin geçmişle hesaplaşmalarına tanık olacak. Büyük buluşma bu akşam başlıyor!

Meyra ve Selim'in hikayesi başlıyor! "Aşk ve Gözyaşı" için beklenen dün geldi çattı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizi, bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında...

Merakla beklenen dizi, yılların biriktirdiği kırgınlıklar ve suskunluklar arasında kaybolan bir aşkın yeniden doğuşunu anlatıyor. Dışarıdan kusursuz görünen ancak içinde fırtınalar kopan bir evliliğin derinliklerine inen yapım, izleyicilere hem duygusal hem de gerçekçi bir hikâye sunmaya hazırlanıyor.

"AŞK VE GÖZYAŞI" OYUNCU KADROSU

Barış Arduç (Selim), Hande Erçel (Meyra), Berk Cankat (Ercan), Şenay Gürler (Dilşah), Senan Kara (Zuhal), Feri Güler (Menekşe), Kubilay Tunçer (Aziz), Öznur Serçeler (Sema), Mert Denizmen (Furkan), Aslı İnandık (Eda), Necat Bayar (Emin), Lorin Merhart (Harun), Afranur Karagöz (Işıl), Gürhan Altundaşar (Oğuz), Ali İpin (Çetin), Sanem Çelik (Dilşah)

AŞK VE GÖZYAŞI KONUSU

Güney Kore'de reyting rekorları kıran "Queen of Tears" dizisinin Türk uyarlaması olan yapım, boşanmanın eşiğindeki Meyra ve Selim'in, aldıkları bir haberle yeniden sınanan aşklarını konu ediniyor. Göstermelik evlilikleri, beklenmedik bir gelişme ile yön değişirken, ikili sancılı ve dokunaklı bambaşka yolculuğa çıkıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI AFİŞİ

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan O3 Medya ve Dass yapım ortaklığında hayata geçen "Aşk ve Gözyaşı"nın afişi izleyicilerle paylaşıldı. Barış Arduç (Selim) 'u ve Hande Erçel (Meyra)'i yan yana getiren afiş, hem güçlü atmosferi hem de karakterlerin arasındaki çatışmayı yansıtan diliyle, dizinin takipçileri tarafından etkileyici bulundu.

İZLEYİCİYE SICAK SELAM

Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel ve Barış Arduç, afiş çekimleri sırasında verdikleri pozla hayranlarına özel bir mesaj gönderdi. Parmaklarını kalp şeklinde birleştirerek kamera karşısına geçen ikili, "Sizleri Seviyoruz" mesajı ile hem ekran başındaki izleyicilere hem de dizinin takipçilerine gönülden selam yolladı. Romantik atmosferiyle dikkat çeken kare, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

KORE AKIMI SÜRPRİZİ!

Arduç ve Erçel, çekim arasında Kore dizilerinde sıkça kullanılan motivasyon sözü "Hwaiting" aynaya yazıp birlikte poz verdi. "Hadi yapalım, iyi şans" anlamına gelen bu ifade, dizinin Kore ruhuna göz kırparken ikilinin enerjisini de gözler önüne serdi.

HANDE ERÇEL YENİ ROLÜNÜ ANLATTI

Hande Erçel, canlandırdığı Meyra karakterinin bilinmeyenlerini Dizi TV'yle paylaştı.

Meyra'nın ne istediğini bilen ve özgüvenli bir karakter olduğuna dikkat çeken Erçel, rolünü şöyle tarif ediyor; "Meyra duygusal zırh taşıyan bir kadın… Adeta Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda da çok kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalmış. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor; onun sınavı da bu olacak."

Ekipçe çok heyecanlı olduklarını belirten güzel oyuncu, Aşk ve Gözyaşı'na dair ise şu detayları verdi; "İzleyiciler hayatta her ilişkinin, sadece ikili ilişki değil, aile ilişkilerinin de ikinci bir şansı hak ettiğini düşünecekler. İlk günden beri tüm ekip aynı duyguyu hissediyoruz; sanki yeni bir projeye başlamamışız da çok uzun zamandır birlikte çalışıyor gibiyiz… Bunun ekrana da yansıyacağına inanıyorum."

BARIŞ ARDUÇ MERAK EDİLENLERİNİ PAYLAŞTI

Barış Arduç, Selim karakterini ve dizinin can alıcı noktalarını Dizi TV'ye anlattı.

Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Arduç, projeyi şu şekilde özetledi; "Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim. Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler. Benim için de öyle… İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek."

Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, böyle nitelikli bir yapımla izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, ayrıca şu detayı da sözlerine ekledi: "Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk."

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ülkenin en güçlü ailelerinden birinin kızı olan Meyra ile mütevazı bir geçmişe sahip, başarılı bir avukat olan Selim'in üç yıllık evliliği dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir tablodur. Ancak bu ihtişamın ardında paylaşılamayan duygular, konuşulmayan kırgınlıklar ve ertelenmiş yüzleşmeler birikmektedir.

Günden güne büyüyen sessizlik bir zamanlar birbirlerine aşkla, adanmışlıkla ve umutla bakan iki insanı birer yabancı haline getirmiştir. Meyra ve Selim'in ilişkilerindeki çatlaklar artık gizlenemez hale gelirken, aralarındaki duygusal kopuş ve aile içindeki baskılar bu uzaklaşmayı daha da derinleştirir.

Meyra bu sorunlara gözünü kapatmayı seçerken, Selim daha fazla dayanamayacağını hisseder, gemileri yakmak pahasına da olsa bir çıkış yolu aramaktadır. Fakat tam bu noktada gelen beklenmedik bir haber, ilişkilerindeki denge ile beraber hayatlarını alt üst eder. Kader onları yalnızca birlikte kalmaya değil, geçmişleriyle ve birbirleriyle dürüstçe yüzleşmeye de zorlayacaktır.

İşte Aşk ve Gözyaşı'ndan kareler...

