İlk bölüm ilk heyecan! "Aşk ve Gözyaşı" atv ekranlarına damga vuracak!

HANDE ERÇEL YENİ ROLÜNÜ ANLATTI

Hande Erçel, canlandırdığı Meyra karakterinin bilinmeyenlerini Dizi TV'yle paylaştı.

Meyra'nın ne istediğini bilen ve özgüvenli bir karakter olduğuna dikkat çeken Erçel, rolünü şöyle tarif ediyor; "Meyra duygusal zırh taşıyan bir kadın… Adeta Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda da çok kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalmış. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor; onun sınavı da bu olacak."

Ekipçe çok heyecanlı olduklarını belirten güzel oyuncu, Aşk ve Gözyaşı'na dair ise şu detayları verdi; "İzleyiciler hayatta her ilişkinin, sadece ikili ilişki değil, aile ilişkilerinin de ikinci bir şansı hak ettiğini düşünecekler. İlk günden beri tüm ekip aynı duyguyu hissediyoruz; sanki yeni bir projeye başlamamışız da çok uzun zamandır birlikte çalışıyor gibiyiz… Bunun ekrana da yansıyacağına inanıyorum."