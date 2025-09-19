19 Eylül 2025, Cuma
İlk bölüm ilk heyecan! "Aşk ve Gözyaşı" atv ekranlarına damga vuracak!
Barış Arduç ve Hande Erçel'i yeniden bir araya getiren Aşk ve Gözyaşı için geri sayım sona erdi! Dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarına damga vuracak. İlk bölümde izleyiciler, hem bitmiş sandıkları bir aşkın yeniden doğuşuna hem de karakterlerin geçmişle hesaplaşmalarına tanık olacak. Büyük buluşma bu akşam başlıyor!
Giriş Tarihi: 19.09.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 10:28