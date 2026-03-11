İlber Ortaylı yoğun bakıma alındı! Ailesinden açıklama! Sağlık durumu nasıl?

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Ailesi, Ortaylı'nın durumunun stabil olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi.

Usta tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde yaşadığı üst üste sağlık problemleriyle sevenlerini derin bir endişeye sevk etti. Geçtiğimiz şubat ayında iki operasyon geçiren usta tarihçinin, son gelişen komplikasyonlar nedeniyle durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

"SAĞLIK DURUMU STABİL" Haberlerin yayılmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Ortaylı ailesi, usta tarihçinin sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli hocamızın tedavisi beş gündür yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Şu an itibarıyla sağlık durumu stabil seyretmekte olup, alanında uzman bir ekip tarafından titizlikle takip edilmektedir."

GEÇEN AY İKİ AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, 8 Şubat 2026'da geçirdiği ameliyatı Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında duyurmuştu. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süren bir operasyon geçirdiğini belirten Ortaylı, daha sonra yapılan ek müdahaleler hakkında da bilgi paylaşmıştı.