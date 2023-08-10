İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

"NE YAPACAĞIMIZIN PANİĞİ VAR ÜZERİMİZDE

"Bebek sahibi olmayı tabii ki istiyorduk ama yine de öğrenince şaşırdık. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Bir de üzerine tek çocuk beklerken (diğeri saklamış kendini) ikiz olduğunu öğrenmek müthiş bir heyecan oldu. Hala inanamadığım, kendimi içine sokamadığım duygu durumları var. Beni ne bekliyor, nasıl bir hayatımız olacak diye düşündükçe daha çok heyecanlanıyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi."