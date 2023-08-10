10 Ağustos 2023, Perşembe
İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...
İki yıl önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Torunu olacağı müjdesini veren İbrahim Tatlıses, gelininin hamile olduğunu ve ikizlerini olacağını açıklamış ancak çift konuyla ilgili hiç konuşmamıştı. Yasemin Şefkatli hamileliğiyle ilgili ilk kez dün piyasaya çıkan Şamdan Plus'a konuştu. Hamilelik döneminin zor geçtiğini belirten Şefkatli, ikizlerin cinsiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 09:45
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