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Haberler Galeri İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

İki yıl önce görkemli bir törenle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Torunu olacağı müjdesini veren İbrahim Tatlıses, gelininin hamile olduğunu ve ikizlerini olacağını açıklamış ancak çift konuyla ilgili hiç konuşmamıştı. Yasemin Şefkatli hamileliğiyle ilgili ilk kez dün piyasaya çıkan Şamdan Plus'a konuştu. Hamilelik döneminin zor geçtiğini belirten Şefkatli, ikizlerin cinsiyetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 09:45
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İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

Geçen hafta İbrahim Tatlıses'in bir açıklaması, oğlu ve gelinini gündeme taşıdı. Tatlıses, oğlu İdo ile evli olan Yasemin Tatlıses'in hamile olduğunu ve ikizlerinin olacağını açıkladı ama ünlü çift hiç konuşmadı. İdo ile iki yıl önce evlenen sosyal medya fenomeni Yasemin Tatlıses hamileliğiyle ilgili ilk kez dün piyasaya çıkan Şamdan Plus'a konuştu.

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İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

"İBRAHİM TATLISES BİZDEN ERKEN DAVRANDI"

"Kayınbabam İbrahim Tatlıses, bizden erken davrandı, hamileliğimi ve ikiz bebek sürprizini açıkladı. Çok sevindiği ve çok heyecanlandığı için bizden önce davrandı" diyen Yasemin Şefkatli, şöyle devam etti:

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İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

"NE YAPACAĞIMIZIN PANİĞİ VAR ÜZERİMİZDE

"Bebek sahibi olmayı tabii ki istiyorduk ama yine de öğrenince şaşırdık. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Bir de üzerine tek çocuk beklerken (diğeri saklamış kendini) ikiz olduğunu öğrenmek müthiş bir heyecan oldu. Hala inanamadığım, kendimi içine sokamadığım duygu durumları var. Beni ne bekliyor, nasıl bir hayatımız olacak diye düşündükçe daha çok heyecanlanıyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi."

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İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

"MİDE BULANTISI VE YORGUNLUKLARIM VAR"

Hamileliğin zor geçtiğini belirten Şefkatli, "Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum" dedi.

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İkiz bebek müjdesi geldi! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu: Biri kız olacak...

"İDO EKSTRA DÜŞÜNCELİ"

Yasemin Şefkatli son olarak "İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz, her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor" dedi.