20 Şubat 2025, Perşembe
"İkisi de aynı Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu 2 yaşına girdi
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğulları Kerem için doğum günü partisi düzenledi. İki evladı olan çift, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmezken, Kerem ile Karan'ın babalarına olan benzerliği bir kez daha gündem oldu. İşte Evcen'in paylaşımından kareler...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:41