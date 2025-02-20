20 Şubat 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri "İkisi de aynı Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu 2 yaşına girdi

"İkisi de aynı Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu 2 yaşına girdi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğulları Kerem için doğum günü partisi düzenledi. İki evladı olan çift, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmezken, Kerem ile Karan'ın babalarına olan benzerliği bir kez daha gündem oldu. İşte Evcen'in paylaşımından kareler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:41
İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Özçivit ile fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen ünlü çift, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren çift, küçük oğlu Kerem, dün 2 yaşına bastı.

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

"ÇİÇEK KOKULU OĞLUM KIYMETLİM"

Anne Fayriye Evcen, oğlu için organize ettiği doğum günün partisinden peş peşe paylaşım yaptı. Evcen, Kerem için "Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim" diyerek duygulularını dile getirdi.

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

Karan ile Kerem'in babaları Burak Özçivit'e aşırı benzediğini görenler, "Fahriye, kocasını doğurmuş", "İkisi de aynı Burak" demeden geçemedi.

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...

İkisi de aynı Burak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in küçük oğlu 2 yaşına girdi

İşte Kerem'in yaş gününden kareler...