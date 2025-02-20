"İkisi de aynı Burak" Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu 2 yaşına girdi

"ÇİÇEK KOKULU OĞLUM KIYMETLİM"

Anne Fayriye Evcen, oğlu için organize ettiği doğum günün partisinden peş peşe paylaşım yaptı. Evcen, Kerem için "Çiçek kokulu oğlum, kıymetlim" diyerek duygulularını dile getirdi.